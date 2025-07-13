В Украине в 2025 году на 20% выросло количество дел о контенте 18+

85% таких дел доходит до суда.

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За первое полугодие 2025 года в Украине зафиксировано 2368 уголовных производств, связанных с порнографией, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Opendatabot со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно статистике, 60% дел (1411 производств) касаются нарушения по статье 301 УК (изготовление, сбыт и распространение порнографического контента для взрослых), что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В то же время количество дел по детской порнографии (статья 301-1 УКУ) уменьшилось на 4%, составив 957 производств. В среднем ежемесячно открывается около 235 новых дел о контенте 18+, что значительно превышает показатели предыдущих лет: 137 дел в 2024 году и 75 в 2023 году. Пиковыми месяцами 2025 года стали январь (355 дел) и март (375 дел).

По данным Opendatabot, 96% дел по статье 301 УКУ имеют подозреваемых, а 80% переданы в суд. Для дел по статье 301-1 эти показатели составляют 89% и 85% соответственно. Всего за последние три года до суда доходит около 85% производств, связанных с порнографией.

В июне 2025 года модель OnlyFans Светлана Дворникова подала петицию в Офис Президента Украины с требованием декриминализации производства контента для взрослых. Она сообщила, что против нее открыто дело по статье 301 УКУ, хотя за пять лет работы она уплатила более 40 млн грн налогов. Дворникова призвала Президента Владимира Зеленского поддержать законопроект №12191, который предлагает изменения в статью 301 УКУ. Петиция набрала необходимое количество подписей менее чем за две недели, и 8 июля 2025 года Зеленский направил ее предложения в Верховную Раду. В декабре 2024 года законопроект поддержал Правоохранительный комитет ВР.

Для сравнения, в 2024 году 350 моделей OnlyFans задекларировали 305 млн грн дохода, уплатив 59 млн грн налогов.

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