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В Україні у 2025 році на 20% зросла кількість справ про контент 18+

22:00, 13 липня 2025
85% таких справ доходить до суду.
В Україні у 2025 році на 20% зросла кількість справ про контент 18+
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За перше півріччя 2025 року в Україні зафіксовано 2368 кримінальних проваджень, пов’язаних із порнографією, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Opendatabot із посиланням на дані Генеральної прокуратури України.

Згідно зі статистикою, 60% справ (1411 проваджень) стосуються порушення за статтею 301 ККУ (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічного контенту для дорослих), що в 1,5 раза більше, ніж торік. Водночас кількість справ щодо дитячої порнографії (стаття 301-1 ККУ) зменшилася на 4%, склавши 957 проваджень. У середньому щомісяця відкривається близько 235 нових справ про контент 18+, що значно перевищує показники попередніх років: 137 справ у 2024 році та 75 у 2023 році. Піковими місяцями 2025 року стали січень (355 справ) і березень (375 справ).

За даними Opendatabot, 96% справ за статтею 301 ККУ мають підозрюваних, а 80% передано до суду. Для справ за статтею 301-1 ці показники становлять 89% і 85% відповідно. Загалом за останні три роки до суду доходить близько 85% проваджень, пов’язаних із порнографією.

У червні 2025 року модель OnlyFans Світлана Дворнікова подала петицію до Офісу Президента України з вимогою декриміналізації виробництва контенту для дорослих. Вона повідомила, що проти неї відкрито справу за статтею 301 ККУ, хоча за п’ять років роботи вона сплатила понад 40 млн грн податків. Дворнікова закликала Президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, який пропонує зміни до статті 301 ККУ. Петиція набрала необхідну кількість підписів менш ніж за два тижні, і 8 липня 2025 року Зеленський направив її пропозиції до Верховної Ради. У грудні 2024 року законопроєкт підтримав Правоохоронний комітет ВР.

Для порівняння, у 2024 році 350 моделей OnlyFans задекларували 305 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн податків.

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