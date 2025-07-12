Дональд Трамп оголосив про введення 30% мит на товари з Мексики та Євросоюзу

Мита на товари з Мексики та ЄС набудуть чинності 1 серпня.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів з Мексики та Європейського Союзу. Відповідні листи він оприлюднив на своїй платформі Truth Social.

Зазначається, що нові мита набудуть чинності 1 серпня.

При цьому у повідомленні не уточнюється, на які саме категорії товарів поширюватиметься новий тариф.

Листи були направлені до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президентки Мексики Клаудії Шейнбаум.

Раніше повідомлялося, що Трамп запроваджує 35% мита для Канади та анонсує мита 15-20% для інших країн.

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