УЗ запустила дитячий Паспорт мандрівника – за штампи дають подарунки

Укрзалізниця представила новинку для маленьких пасажирів — дитячий «Паспорт мандрівника», у якому можна збирати унікальні штампи з вокзалів та поїздів по всій країні.
Щоб отримати паспорт, потрібно звернутися до вокзального помічника на одному з п’яти опорних вокзалів — у Києві, Львові, Одесі, Харкові або Вінниці. Вони розкажуть, як користуватися документом та де отримати перші штампи.
Штампи можна зібрати:
Бонуси для юних мандрівників:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.