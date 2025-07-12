УЗ запустила дитячий Паспорт мандрівника – за штампи дають подарунки

За 15 різних штампів можна отримати спеціальний подарунок від Укрзалізниці.

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Укрзалізниця представила новинку для маленьких пасажирів — дитячий «Паспорт мандрівника», у якому можна збирати унікальні штампи з вокзалів та поїздів по всій країні.

Щоб отримати паспорт, потрібно звернутися до вокзального помічника на одному з п’яти опорних вокзалів — у Києві, Львові, Одесі, Харкові або Вінниці. Вони розкажуть, як користуватися документом та де отримати перші штампи.

Штампи можна зібрати:

у «янголів» на 5 головних вокзалах;

у чергових по вокзалах у Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську та Камʼянці-Подільському;

у начальників флагманських поїздів «Укрзалізниці»;

у провідників дитячих вагонів.

Бонуси для юних мандрівників:

За кожні 5 різних штампів — 5 000 «обіймашок» (віртуальні бонуси в застосунку УЗ);

За 15 різних штампів — подарунок від «Укрзалізниці».

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