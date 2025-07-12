УЗ запустила детский Паспорт путешественника – за штампы дарят подарки

За 15 разных штампов можно получить специальный подарок от Укрзализныци.

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«Укрзализныця» представила новинку для маленьких пассажиров — детский «Паспорт путешественника», в котором можно собирать уникальные штампы с вокзалов и поездов по всей стране.

Чтобы получить паспорт, нужно обратиться к вокзальному помощнику на одном из пяти опорных вокзалов — в Киеве, Львове, Одессе, Харькове или Виннице. Они расскажут, как пользоваться документом и где получить первые штампы.

Штампы можно собрать:

• у «ангелов» на 5 главных вокзалах;

• у дежурных по вокзалам в Днепре, Запорожье, Краматорске, Ужгороде, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Черновцах, Ивано-Франковске и Каменце-Подольском;

• у начальников флагманских поездов «Укрзализныци»;

• у проводников детских вагонов.

Бонусы для юных путешественников:

• за каждые 5 разных штампов — 5 000 «обнимашек» (виртуальные бонусы в приложении УЗ);

• за 15 разных штампов — подарок от «Укрзализныци».

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