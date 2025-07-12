Град, грозы и шквалы — украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

В некоторых областях объявлен желтый уровень опасности.

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В воскресенье, 13 июня, в северо-восточных областях Украины ожидаются грозы и шквалы, объявлен желтый уровень опасности.

Укргидрометцентр предупредил, что завтра ожидаются опасные метеорологические явления. Ночью грозы пройдут в северо-восточных регионах, а днем непогода распространится на восточные области.

Местами прогнозируют град и шквалы скоростью 15–20 м/с.

Синоптики предупредили о первом уровне опасности — желтом. Такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать проблемы для транспорта.

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