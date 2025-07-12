В Италии фермеры столкнулись с необычной проблемой — фламинго уничтожают рис для ризотто

Птицы начали появляться в регионе после засух на юге Испании.

Источник фото: AP Photo/ Niccolo’ Luppone

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На северо-востоке Италии фермеры столкнулись с необычной проблемой — стаи фламинго массово уничтожают посевы риса для ризотто. Птицы, мигрировавшие из прибрежных заповедников, заселяют затопленные рисовые поля в провинции Феррара.

Длинноногие птицы не интересуются саженцами; вместо этого фламинго используют свои перепончатые лапы, чтобы перемешивать почву и вылавливать моллюсков, водоросли или насекомых из мелководья, а рис становится побочной жертвой. Об этом пишет AP.

Фермеры, такие как Энрико Фабри, сообщают об урожайных потерях до 90%. Они днем и ночью пытаются отпугнуть птиц — громкими звуками, сигналами, газовыми пушками. Но фламинго просто перемещаются на другие поля.

Птицы начали появляться в регионе после засух на юге Испании. По словам орнитолога Роберто Тинарелли, фламинго обычно обитают в Африке и Южной Европе, но теперь ищут пищу глубже на материке, где фермеры затапливают поля весной и в начале лета.

Орнитологи советуют вместо шумовых атак изменить экосистему полей: понизить уровень воды до 5–10 см, высадить живые изгороди по периметру. Это сделает поля менее привлекательными для фламинго, не нанося вреда рису.

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