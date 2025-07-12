В Минветеранов объяснили, как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Чтобы получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, необходимо подготовить ряд документов.

Фото: armyinform.com.ua

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Министерство по делам ветеранов разъяснило, как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Ранения, полученные во время войны — это не только вызов для здоровья. Это также основание для получения государственной поддержки. Один из таких видов поддержки — статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Кто имеет право на этот статус?

▪️ военнослужащие и гражданские лица, получившие ранения, контузии или заболевания во время войны;

▪️ участники АТО, ООС, других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны;

▪️ лица, участвовавшие в боевых действиях на территориях других государств (миротворческие миссии);

▪️ участники протестов 2013–2014 годов (Революции Достоинства);

▪️ те, кто занимался разминированием или другими опасными работами.

Как подать заявление?

▪️ Офлайн — обратиться лично в подразделение по вопросам ветеранской политики или в ближайший ЦНАП.

▪️ Онлайн — подать заявление через портал или приложение «Дія» либо через Реестр административных услуг (только для участников АТО, ООС и других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны).

Какие документы нужны?

▪️ фотография;

▪️ справка МСЭК или выписка из экспертной оценки функционирования;

▪️ справка о несудимости (сформированная не ранее чем за 5 дней);

▪️ копии документов, подтверждающих участие в АТО, ООС, боевых действиях или опасных работах;

▪️ документы законного представителя (если заявление подает не сам заявитель);

▪️ копия справки внутренне перемещенного лица — для ВПЛ.

Если военнослужащий (только участник АТО, ООС или других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны) не имеет части документов — это не является основанием для отказа.

Достаточно подать заявление, а все необходимые документы подразделения по вопросам ветеранской политики запросят самостоятельно.

Сколько рассматривается заявление?

До 30 календарных дней.

Когда могут отказать?

▪️ если документы неполные или поддельные;

▪️ если предоставлена недостоверная информация;

▪️ если имеется приговор суда за тяжкое преступление;

▪️ если причина инвалидности не связана с боевыми действиями.

Что делать в случае отказа?

Если вы не согласны с отказом — имеете право обратиться в суд.

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