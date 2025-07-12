В Минветеранов объяснили, как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Министерство по делам ветеранов разъяснило, как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Ранения, полученные во время войны — это не только вызов для здоровья. Это также основание для получения государственной поддержки. Один из таких видов поддержки — статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Кто имеет право на этот статус?
▪️ военнослужащие и гражданские лица, получившие ранения, контузии или заболевания во время войны;
▪️ участники АТО, ООС, других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны;
▪️ лица, участвовавшие в боевых действиях на территориях других государств (миротворческие миссии);
▪️ участники протестов 2013–2014 годов (Революции Достоинства);
▪️ те, кто занимался разминированием или другими опасными работами.
Как подать заявление?
▪️ Офлайн — обратиться лично в подразделение по вопросам ветеранской политики или в ближайший ЦНАП.
▪️ Онлайн — подать заявление через портал или приложение «Дія» либо через Реестр административных услуг (только для участников АТО, ООС и других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны).
Какие документы нужны?
▪️ фотография;
▪️ справка МСЭК или выписка из экспертной оценки функционирования;
▪️ справка о несудимости (сформированная не ранее чем за 5 дней);
▪️ копии документов, подтверждающих участие в АТО, ООС, боевых действиях или опасных работах;
▪️ документы законного представителя (если заявление подает не сам заявитель);
▪️ копия справки внутренне перемещенного лица — для ВПЛ.
Если военнослужащий (только участник АТО, ООС или других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны) не имеет части документов — это не является основанием для отказа.
Достаточно подать заявление, а все необходимые документы подразделения по вопросам ветеранской политики запросят самостоятельно.
Сколько рассматривается заявление?
До 30 календарных дней.
Когда могут отказать?
▪️ если документы неполные или поддельные;
▪️ если предоставлена недостоверная информация;
▪️ если имеется приговор суда за тяжкое преступление;
▪️ если причина инвалидности не связана с боевыми действиями.
Что делать в случае отказа?
Если вы не согласны с отказом — имеете право обратиться в суд.
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