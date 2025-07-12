У Мінветеранів пояснили, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Міністерство у справах ветеранів пояснило, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни
Поранення, отримані під час війни — це не просто виклик для здоров’я. Це ще й підстава для отримання державної підтримки. Один із таких видів підтримки — статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
Хто має право на цей статус?
▪️ військовослужбовці та цивільні, які зазнали поранень, контузій або захворювань під час війни;
▪️ учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони;
▪️ особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав (брали участь у миротворчій місії);
▪️ учасники протестів 2013–2014 років (Революції Гідності);
▪️ ті, хто займався розмінуванням або іншими небезпечними роботами.
Як подати заяву?
▪️ Офлайн — звернутися особисто до підрозділу з питань ветеранської політики або в найближчий ЦНАП.
▪️ Онлайн — подати заяву через портал чи застосунок Дія або через Реєстр адміністративних послуг (лише учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони).
Які документи потрібні?
▪️ фото;
▪️ довідка МСЕК або витяг з експертної оцінки функціонування;
▪️ довідка про несудимість (сформовану не раніше ніж за 5 днів);
▪️ копії документів, що підтверджують участь в АТО, ООС, бойових діях чи небезпечних роботах;
▪️ документи законного представника (якщо заяву подає не сам заявник);
▪️копія довідки внутрішньо переміщеної особи — для ВПО.
Якщо військовослужбовець (лише учасник АТО, ООС або інших заходів із забезпечення безпеки й оборони) не має частини документів — це не є підставою для відмови.
Достатньо подати заяву, а всі необхідні документи підрозділи з питань ветеранської політики витребують самостійно.
Скільки часу розглядають заяву?
До 30 календарних днів.
Коли можуть відмовити?
- якщо документи неповні або підроблені;
- якщо подано неправдиву інформацію;
- якщо є вирок суду за тяжкий злочин;
- якщо причина інвалідності не пов’язана з бойовими діями.
Що робити у разі відмови?
Якщо ви не згодні з відмовою — маєте право звернутися до суду.
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