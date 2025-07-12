У Мінветеранів пояснили, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни треба підготувати низку документів.

Фото: armyinform.com.ua

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Міністерство у справах ветеранів пояснило, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Поранення, отримані під час війни — це не просто виклик для здоров’я. Це ще й підстава для отримання державної підтримки. Один із таких видів підтримки — статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Хто має право на цей статус?

▪️ військовослужбовці та цивільні, які зазнали поранень, контузій або захворювань під час війни;

▪️ учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони;

▪️ особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав (брали участь у миротворчій місії);

▪️ учасники протестів 2013–2014 років (Революції Гідності);

▪️ ті, хто займався розмінуванням або іншими небезпечними роботами.

Як подати заяву?

▪️ Офлайн — звернутися особисто до підрозділу з питань ветеранської політики або в найближчий ЦНАП.

▪️ Онлайн — подати заяву через портал чи застосунок Дія або через Реєстр адміністративних послуг (лише учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони).

Які документи потрібні?

▪️ фото;

▪️ довідка МСЕК або витяг з експертної оцінки функціонування;

▪️ довідка про несудимість (сформовану не раніше ніж за 5 днів);

▪️ копії документів, що підтверджують участь в АТО, ООС, бойових діях чи небезпечних роботах;

▪️ документи законного представника (якщо заяву подає не сам заявник);

▪️копія довідки внутрішньо переміщеної особи — для ВПО.

Якщо військовослужбовець (лише учасник АТО, ООС або інших заходів із забезпечення безпеки й оборони) не має частини документів — це не є підставою для відмови.

Достатньо подати заяву, а всі необхідні документи підрозділи з питань ветеранської політики витребують самостійно.

Скільки часу розглядають заяву?

До 30 календарних днів.

Коли можуть відмовити?

- якщо документи неповні або підроблені;

- якщо подано неправдиву інформацію;

- якщо є вирок суду за тяжкий злочин;

- якщо причина інвалідності не пов’язана з бойовими діями.

Що робити у разі відмови?

Якщо ви не згодні з відмовою — маєте право звернутися до суду.

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