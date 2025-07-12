Хибний виклик спецслужб: поліція нагадала про штрафи та кримінальну відповідальність

Згідно чинного законодавства за хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність. Про це нагадали у патрульній поліції Одеської області.
Правоохронці зазначили, що хибний виклик може призвести до відволікання уваги служб від справжніх надзвичайних ситуацій, що потребують негайного реагування, де кожна секунда має значення. Хибний виклик може призвести до затримок у наданні допомоги людям, які дійсно її потребують.
У поліції повідомили, що мотиви такого діяння можуть бути різними, але наслідки для суспільства та особистої відповідальності винних осіб вельми серйозні:
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