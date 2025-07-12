Хибний виклик спецслужб: поліція нагадала про штрафи та кримінальну відповідальність

За хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність.

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Згідно чинного законодавства за хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність. Про це нагадали у патрульній поліції Одеської області.

Правоохронці зазначили, що хибний виклик може призвести до відволікання уваги служб від справжніх надзвичайних ситуацій, що потребують негайного реагування, де кожна секунда має значення. Хибний виклик може призвести до затримок у наданні допомоги людям, які дійсно її потребують.

У поліції повідомили, що мотиви такого діяння можуть бути різними, але наслідки для суспільства та особистої відповідальності винних осіб вельми серйозні:

згідно з ст. 183 КУпАП, за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, передбачена відповідальність у вигляді штрафу;

згідно з ст. 259 ККУ, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від двох до восьми років.

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