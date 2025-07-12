Практика судів
  1. В Україні

Як відновити пенсійне посвідчення — є три способи

17:25, 12 липня 2025
У разі втрати пенсійного посвідчення пенсіонер може отримати новий документ у декілька способів.
Як відновити пенсійне посвідчення — є три способи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як відновити пенсійне посвідчення.

Пенсійне посвідчення — документ, що підтверджує факт призначення пенсії особі. У разі його втрати пенсіонер може отримати новий документ у декілька способів.

1. Через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду України

Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал ПФУ, потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на portal.pfu.gov.ua, зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та обрати опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

Також через вебпортал Пенсійного фонду України можна сформувати електронне пенсійне посвідчення (без паперового аналога), що відображатиметься в мобільному застосунку «Дія».

2. За допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд»

Для подачі заяви необхідно авторизуватися в особистому кабінеті, обрати вкладку «До ПФУ», у розділі «Комунікації з ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

До електронної заяви додаються заздалегідь підготовлені скановані копії:

- паспорта;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- фотографії;

- підпису особи (чорнилами чорного кольору).

Скановані копії мають відповідати оригіналам документів та бути придатними для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів). Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб; формат файлу: JPG або PDF; назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

3. Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України

При зверненні необхідно заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення та мати з собою оригінали таких документів:

- паспорт;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

- кольорова фотографія (3,0 × 2,5 см).

Пенсійне посвідчення буде видано в тому сервісному центрі Пенсійного фонду України, який заявник зазначить у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Чоловіки для призначення на посади держслужби зобов’язані будуть пройти військову службу – комітет схвалив законопроект

Національне агентство з питань державної служби не підтримало законопроект, яким пропонується встановити неможливість вступу на державну службу чоловіків, які не проходили саме військову службу.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

Для студентів-медиків та фармацевтів відновлять обов’язкову військову підготовку – комітет рекомендував прийняти закон

Буде введена обов’язкова військова підготовка для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Рада суддів відреагувала на допис Гетманцева про «спецпенсії суддів у 320-390 тисяч грн»

«Ми не можемо собі дозволити оцінювати діяльність народних депутатів, а також успішність проведених ними реформ чи процесів виведення бізнесу з тіні» – у Раді суддів України відповіли на допис Данила Гетманцева про «шок» від розміру спецпенсій суддів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області