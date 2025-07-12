У Харкові затримали чоловіка, який напав на працівників ТЦК

У ході конфлікту 44-річний перехожий наніс тілесні ушкодження одному з працівників РТЦК.

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У Харкові поліція затримала чоловіка, який напав на працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на одному з вокзалів. Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

За їх даними, конфлікт стався 11 липня на Харківському вокзалі, коли працівники ТЦК супроводжували військовослужбовця до військової частини, але він почав чинити опір, що привернуло увагу інших людей.

«Встановлено, що працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки супроводжували військовослужбовця до військової частини. Під час висадки зі службового автомобіля чоловік почав чинити опір, що привернуло увагу громадян.

У ході конфлікту 44-річний перехожий наніс тілесні ушкодження одному з працівників РТЦК та СП», - заявили у ТЦК.

Зазначається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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