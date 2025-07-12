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У США зафіксували смерть від чуми — перший випадок із 2007 року

22:29, 12 липня 2025
В Аризоні зафіксовано першу смерть від пневмонічної чуми з 2007 року.
У США зафіксували смерть від чуми — перший випадок із 2007 року
Джерело фото: AP Photo/David Zalubowski
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У північній Аризоні зафіксовано смерть людини внаслідок пневмонічної чуми — найнебезпечнішої форми бактеріального захворювання. Про це повідомили місцеві органи охорони здоров’я округу Коконіно, до якого входить місто Флагстафф, пише АР.

Це перший смертельний випадок від пневмонічної чуми з 2007 року, повідомили в окрузі. Особу померлого не розголошують.

Чума в наш час залишається рідкісною — в середньому у США щорічно фіксують до семи випадків, переважно в західних штатах. Водночас хвороба й досі несе серйозну загрозу.

Чума — це бактеріальна інфекція, відома тим, що вбивала десятки мільйонів людей у Європі XIV століття. Сьогодні вона легко лікується антибіотиками. Бубонна чума є найпоширенішою формою бактеріальної інфекції, яка природним чином поширюється серед гризунів, таких як собаки прерій і щури. Існують ще дві форми: септицемічна чума, яка поширюється по всьому тілу, і пневмонічна чума, яка вражає легені. Пневмонічна чума є найсмертоноснішою і найлегше поширюється.

Бактерії передаються через укуси інфікованих бліх, які можуть переносити її між гризунами, домашніми тваринами та людьми.

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США

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