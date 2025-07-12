В США зафиксирована смерть от чумы — первый случай с 2007 года

В Аризоне зафиксирована первая смерть от пневмонической чумы с 2007 года.

Источник фото: AP Photo/David Zalubowski

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На севере Аризоны зафиксирована смерть человека в результате пневмонической чумы — самой опасной формы бактериального заболевания. Об этом сообщили местные органы здравоохранения округа Коконіно, в который входит город Флагстафф, пишет AP.

Это первый смертельный случай от пневмонической чумы с 2007 года, сообщили в округе. Личность умершего не разглашается.

Чума в наши дни остается редким заболеванием — в среднем в США ежегодно регистрируют до семи случаев, преимущественно в западных штатах. Тем не менее болезнь все еще представляет серьезную угрозу.

Чума — это бактериальная инфекция, известная тем, что унесла десятки миллионов жизней в Европе в XIV веке. Сегодня она легко лечится антибиотиками. Бубонная чума является самой распространенной формой бактериальной инфекции, которая естественным образом распространяется среди грызунов, таких как луговые собачки и крысы.

Существуют еще две формы: септицемическая чума, которая поражает весь организм, и пневмоническая чума, которая поражает легкие. Пневмоническая чума — самая смертоносная и наиболее легко передающаяся.

Бактерии передаются через укусы инфицированных блох, которые могут переносить инфекцию между грызунами, домашними животными и людьми.

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