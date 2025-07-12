На Киевщине до конца года улучшат систему оповещения – сирены будут включать локально

На Киевщине до конца 2025 года планируют завершить модернизацию системы оповещения: что изменится.

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На Киевщине до конца 2025 года планируют завершить модернизацию системы оповещения: что изменится.

В Киевской области продолжается модернизация региональной системы оповещения, завершить которую планируют до конца 2025 года. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник по итогам рабочей встречи с представителями Главного управления ГСЧС, Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также экспертами в сфере систем безопасности.

По его словам, современная автоматизированная система оповещения должна быть внедрена в каждой громаде Киевщины. Ее главное преимущество — локальный запуск сирен, которые будут срабатывать только в районах, где зафиксирована реальная опасность.

Система также будет иметь высокий уровень защиты от внешнего вмешательства, сможет работать до семи суток автономно — без электроэнергии и связи — благодаря трем независимым каналам передачи сигнала и аккумуляторным батареям. Она будет интегрирована с местными системами оповещения, что позволит громадам действовать независимо в критических ситуациях.

Проект модернизации включает техническую реконструкцию всей инфраструктуры — установку нового оборудования, цифровых каналов связи, резервных источников питания и средств защищенной передачи данных. В случае аварийного отключения система будет автоматически переключаться на резервное питание и продолжать работу без участия человека.

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