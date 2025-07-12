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На Київщині до кінця року покращать систему оповіщення – сирени вмикатимуть локально

22:00, 12 липня 2025
На Київщині до кінця 2025 року планують завершити модернізацію системи оповіщення: що зміниться.
На Київщині до кінця року покращать систему оповіщення – сирени вмикатимуть локально
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У Київській області триває модернізація регіональної системи оповіщення, завершити яку планують до кінця 2025 року. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник за підсумками робочої наради з представниками Головного управління ДСНС, Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також експертами у сфері систем безпеки.

За його словами, сучасна автоматизована система оповіщення має бути впроваджена в кожній громаді Київщини. Її головна перевага — локальний запуск сирен, які спрацьовуватимуть лише у районах, де зафіксовано реальну небезпеку.

Система також матиме високий рівень захисту від зовнішнього втручання, працюватиме до семи діб автономно — без електроенергії та зв’язку — завдяки трьом незалежним каналам передачі сигналу й акумуляторним батареям. Її буде інтегровано з місцевими системами оповіщення, що дозволить громадам діяти незалежно в критичних ситуаціях.

Проєкт модернізації включає технічну реконструкцію всієї інфраструктури — встановлення нового обладнання, цифрових каналів зв’язку, резервних джерел живлення та засобів захищеної передачі даних. У разі аварійного вимкнення система автоматично переключатиметься на резервне живлення та продовжуватиме роботу без втручання людини.

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