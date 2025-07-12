Випробувальний термін під час воєнного стану: кому не можна його встановлювати

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можна встановлювати випробувальний термін під час прийняття на роботу в умовах воєнного стану, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб.
Згідно з законодавством, строк випробування при працевлаштуванні не може перевищувати трьох місяців (а у виняткових випадках — шести, за погодженням із профспілкою).
Водночас у низці випадків випробування не встановлюється (абзац третій ст. 26 КЗпП).
Зокрема, для:
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