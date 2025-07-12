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Випробувальний термін під час воєнного стану: кому не можна його встановлювати

20:43, 12 липня 2025
У низці випадків випробування не встановлюється.
Випробувальний термін під час воєнного стану: кому не можна його встановлювати
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можна встановлювати випробувальний термін під час прийняття на роботу в умовах воєнного стану, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з законодавством, строк випробування при працевлаштуванні не може перевищувати трьох місяців (а у виняткових випадках — шести, за погодженням із профспілкою).

Водночас у низці випадків випробування не встановлюється (абзац третій ст. 26 КЗпП).

Зокрема, для:

  • осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
  • молодих спеціалістів після закінчення вищих закладів освіти;
  • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
  • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
  • осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
  • осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок;
  • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років.

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