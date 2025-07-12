МОН включило до шкільного курсу «Захист України» дрони, бронежилети й тренажери

Симулятори дронів, бронежилети та тактична медицина — МОН затвердило новий перелік обладнання для предмета «Захист України».

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Міністерство освіти і науки України оновило перелік навчального обладнання для викладання предмета «Захист України» у школах. Тепер учні та учениці зможуть навчатися з використанням сучасних симуляторів, дронів і засобів тактичної медицини.

До нового переліку увійшли:

симулятори для управління дронами FPV з комп’ютерами;

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

планшети й мультимедійне обладнання;

манекени для навчання реанімації та домедичної допомоги;

турнікети, засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини;

тренажери для відпрацювання допомоги при травмах;

сучасні каски, бронежилети, сертифіковані протигази, засоби хімічного захисту;

дрони для практики, радіостанції та елементи тренажерних трас.

Це обладнання дозволить школярам отримати практичні навички домедичної допомоги, ознайомитися з технологіями безпеки, розвивати критичне мислення та готуватися до дій у надзвичайних ситуаціях, кажуть у МОН.

У 2024 році предмет «Захист України» оновили: замість формальної муштри — щомісячні 6–8-годинні практичні тренінги. Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях.

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