МОН включило до шкільного курсу «Захист України» дрони, бронежилети й тренажери

Міністерство освіти і науки України оновило перелік навчального обладнання для викладання предмета «Захист України» у школах. Тепер учні та учениці зможуть навчатися з використанням сучасних симуляторів, дронів і засобів тактичної медицини.
До нового переліку увійшли:
Це обладнання дозволить школярам отримати практичні навички домедичної допомоги, ознайомитися з технологіями безпеки, розвивати критичне мислення та готуватися до дій у надзвичайних ситуаціях, кажуть у МОН.
У 2024 році предмет «Захист України» оновили: замість формальної муштри — щомісячні 6–8-годинні практичні тренінги. Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях.
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