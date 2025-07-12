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На Закарпатті сталося масове отруєння на фестивалі біля водоспаду Шипіт

16:13, 12 липня 2025
Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та відвідували водоспад Шипіт, зросла до 38.
На Закарпатті сталося масове отруєння на фестивалі біля водоспаду Шипіт
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На Закарпатті зросла кількість випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед людей, які відвідували водоспад Шипіт. Як повідомляє Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, станом на сьогодні зареєстровано вже 38 випадків.

Зокрема, 28 осіб проживали в наметах і брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду в межах Пилипецької територіальної громади. Ще 10 людей перебували на екскурсії біля Шипоту.

Усі хворі отримують медичну допомогу. У більшості випадків перебіг захворювання середньої тяжкості. Тяжких форм або летальних випадків не зафіксовано.

Як встановили епідеміологи, учасники заходу вживали воду з водоспаду для пиття та приготування їжі.

Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування триває.

Медики нагадують основні правила безпеки під час відпочинку на природі:

  • не пийте некип’ячену воду з відкритих джерел;
  • зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спеку;
  • дотримуйтеся правил особистої гігієни;
  • при перших симптомах отруєння — звертайтеся до лікаря.

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охорона здоров'я Закарпаття

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