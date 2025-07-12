На Закарпатье произошло массовое отравление на фестивале возле водопада Шипот

Количество заболевших острой кишечной инфекцией, которые посещали водопад Шипот, возросло до 38.

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На Закарпатье возросло количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди людей, которые посещали водопад Шипот. Как сообщает Закарпатский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины, по состоянию на сегодня зарегистрировано уже 38 случаев.

В частности, 28 человек проживали в палатках и участвовали в неформальном молодежном мероприятии возле водопада на территории Пилипецкой территориальной громады. Еще 10 человек были на экскурсии у Шипота.

Все заболевшие получают медицинскую помощь. В большинстве случаев течение заболевания средней тяжести. Тяжелых форм или летальных случаев не зафиксировано.

Как установили эпидемиологи, участники мероприятия употребляли воду из водопада для питья и приготовления пищи.

Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжается.

Медики напоминают основные правила безопасности во время отдыха на природе:

не пейте некипяченую воду из открытых источников;

храните продукты в надлежащих условиях, особенно в жару;

соблюдайте правила личной гигиены;

при первых симптомах отравления — обращайтесь к врачу.

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