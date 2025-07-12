На Закарпатье произошло массовое отравление на фестивале возле водопада Шипот

На Закарпатье возросло количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди людей, которые посещали водопад Шипот. Как сообщает Закарпатский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины, по состоянию на сегодня зарегистрировано уже 38 случаев.
В частности, 28 человек проживали в палатках и участвовали в неформальном молодежном мероприятии возле водопада на территории Пилипецкой территориальной громады. Еще 10 человек были на экскурсии у Шипота.
Все заболевшие получают медицинскую помощь. В большинстве случаев течение заболевания средней тяжести. Тяжелых форм или летальных случаев не зафиксировано.
Как установили эпидемиологи, участники мероприятия употребляли воду из водопада для питья и приготовления пищи.
Медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование продолжается.
Медики напоминают основные правила безопасности во время отдыха на природе:
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