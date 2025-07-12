МОН включило в школьный курс «Защита Украины» дроны, бронежилеты и тренажеры

Министерство образования и науки Украины обновило перечень учебного оборудования для преподавания предмета «Защита Украины» в школах. Теперь учащиеся смогут обучаться с использованием современных симуляторов, дронов и средств тактической медицины.
В новый перечень вошли:
• симуляторы для управления FPV-дронами с компьютерами;
• интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;
• планшеты и мультимедийное оборудование;
• манекены для обучения реанимации и доврачебной помощи;
• жгуты, средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины;
• тренажеры для отработки помощи при травмах;
• современные каски, бронежилеты, сертифицированные противогазы, средства химической защиты;
• дроны для практики, радиостанции и элементы тренажерных трасс.
Это оборудование позволит школьникам получить практические навыки доврачебной помощи, познакомиться с технологиями безопасности, развивать критическое мышление и готовиться к действиям в чрезвычайных ситуациях, говорят в МОН.
В 2024 году предмет «Защита Украины» был обновлен: вместо формальной строевой подготовки — ежемесячные 6–8-часовые практические тренинги. Программа охватывает доврачебную помощь, управление дронами, кибербезопасность, противодействие дезинформации и действия в условиях чрезвычайных ситуаций.
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