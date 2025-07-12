Испытательный срок во время военного положения: кому нельзя его устанавливать

Центрально-Западное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, можно ли устанавливать испытательный срок при приеме на работу в условиях военного положения, в частности, для внутренне перемещенных лиц.
Согласно законодательству, срок испытания при трудоустройстве не может превышать трех месяцев (а в исключительных случаях — шести, по согласованию с профсоюзом).
В то же время в ряде случаев испытание не устанавливается (абзац третий ст. 26 КЗоТ).
В частности, для:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.