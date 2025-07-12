Испытательный срок во время военного положения: кому нельзя его устанавливать

В ряде случаев испытание не устанавливается.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, можно ли устанавливать испытательный срок при приеме на работу в условиях военного положения, в частности, для внутренне перемещенных лиц.

Согласно законодательству, срок испытания при трудоустройстве не может превышать трех месяцев (а в исключительных случаях — шести, по согласованию с профсоюзом).

В то же время в ряде случаев испытание не устанавливается (абзац третий ст. 26 КЗоТ).

В частности, для:

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;

лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;

лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;

лиц, избранных на должность; победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

лиц, прошедших стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы; беременных женщин;

одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет.

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