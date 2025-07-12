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В Харькове задержали мужчину, который напал на сотрудников ТЦК

15:55, 12 июля 2025
В ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из сотрудников РТЦК.
В Харькове задержали мужчину, который напал на сотрудников ТЦК
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В Харькове полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на одном из вокзалов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

По их данным, конфликт произошел 11 июля на Харьковском вокзале, когда сотрудники ТЦК сопровождали военнослужащего к воинской части, но он начал сопротивляться, что привлекло внимание других людей.

«Установлено, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки сопровождали военнослужащего к воинской части. Во время высадки из служебного автомобиля мужчина начал оказывать сопротивление, что привлекло внимание граждан.

В ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из сотрудников РТЦК и СП», — заявили в ТЦК.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Харьков ТЦК мобилизация

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