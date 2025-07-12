В Харькове задержали мужчину, который напал на сотрудников ТЦК

В ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из сотрудников РТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на одном из вокзалов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

По их данным, конфликт произошел 11 июля на Харьковском вокзале, когда сотрудники ТЦК сопровождали военнослужащего к воинской части, но он начал сопротивляться, что привлекло внимание других людей.

«Установлено, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки сопровождали военнослужащего к воинской части. Во время высадки из служебного автомобиля мужчина начал оказывать сопротивление, что привлекло внимание граждан.

В ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из сотрудников РТЦК и СП», — заявили в ТЦК.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.