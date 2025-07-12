Как восстановить пенсионное удостоверение — есть три способа

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как восстановить пенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение — документ, подтверждающий факт назначения пенсии лицу. В случае его утраты пенсионер может получить новый документ одним из следующих способов:
1. Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал ПФУ, необходимо авторизоваться в личном кабинете на portal.pfu.gov.ua, зайти в раздел «По пенсионному обеспечению» и выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».
Также через веб-портал ПФУ можно сформировать электронное пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), которое будет отображаться в мобильном приложении «Дія».
2. С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»
Для подачи заявления необходимо авторизоваться в личном кабинете, выбрать вкладку «В ПФУ», в разделе «Коммуникации с ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
К электронному заявлению необходимо заранее подготовить и прикрепить сканированные копии:
Сканированные копии должны соответствовать оригиналам документов и быть пригодными для восприятия их содержания (должны содержать четкое изображение полного текста документа и его реквизитов). Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ; формат файлов: JPG или PDF; названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
3. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины
При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь при себе оригиналы следующих документов:
Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре ПФУ, который заявитель укажет в заявлении.
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