Как восстановить пенсионное удостоверение — есть три способа

В случае утраты пенсионного удостоверения пенсионер может получить новый документ несколькими способами.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как восстановить пенсионное удостоверение.

Пенсионное удостоверение — документ, подтверждающий факт назначения пенсии лицу. В случае его утраты пенсионер может получить новый документ одним из следующих способов:

1. Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал ПФУ, необходимо авторизоваться в личном кабинете на portal.pfu.gov.ua, зайти в раздел «По пенсионному обеспечению» и выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».

Также через веб-портал ПФУ можно сформировать электронное пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), которое будет отображаться в мобильном приложении «Дія».

2. С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»

Для подачи заявления необходимо авторизоваться в личном кабинете, выбрать вкладку «В ПФУ», в разделе «Коммуникации с ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

К электронному заявлению необходимо заранее подготовить и прикрепить сканированные копии:

паспорта;

справки о присвоении идентификационного номера;

фотографии;

подписи лица (черными чернилами).

Сканированные копии должны соответствовать оригиналам документов и быть пригодными для восприятия их содержания (должны содержать четкое изображение полного текста документа и его реквизитов). Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ; формат файлов: JPG или PDF; названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

3. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины

При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт;

справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);

цветная фотография (3,0 × 2,5 см).

Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре ПФУ, который заявитель укажет в заявлении.

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