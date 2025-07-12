Ложный вызов спецслужб: полиция напомнила о штрафах и уголовной ответственности

За ложный вызов полиции, скорой помощи и других специальных служб предусмотрена ответственность.

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Согласно действующему законодательству, за ложный вызов полиции, скорой помощи и других специальных служб предусмотрена ответственность. Об этом напомнили в патрульной полиции Одесской области.

Правоохранители отметили, что ложный вызов может привести к отвлечению внимания служб от реальных чрезвычайных ситуаций, требующих немедленного реагирования, где важна каждая секунда. Ложный вызов может вызвать задержки в оказании помощи людям, которые действительно в ней нуждаются.

В полиции сообщили, что мотивы такого поступка могут быть разными, но последствия для общества и личная ответственность виновных лиц весьма серьёзны:

согласно ст. 183 КУоАП, за заведомо ложный вызов специальных служб предусмотрен штраф;

согласно ст. 259 УКУ, за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности предусмотрено лишение свободы от двух до восьми лет.

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