Ложный вызов спецслужб: полиция напомнила о штрафах и уголовной ответственности

Согласно действующему законодательству, за ложный вызов полиции, скорой помощи и других специальных служб предусмотрена ответственность. Об этом напомнили в патрульной полиции Одесской области.
Правоохранители отметили, что ложный вызов может привести к отвлечению внимания служб от реальных чрезвычайных ситуаций, требующих немедленного реагирования, где важна каждая секунда. Ложный вызов может вызвать задержки в оказании помощи людям, которые действительно в ней нуждаются.
В полиции сообщили, что мотивы такого поступка могут быть разными, но последствия для общества и личная ответственность виновных лиц весьма серьёзны:
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