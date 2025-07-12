В Італії фермери зіткнулися з незвичною проблемою – фламінго нищать рис для ризото

Птахи почали з’являтися в регіоні після посух на півдні Іспанії.

Джерело фото: AP Photo/ Niccolo’ Luppone

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На північному сході Італії фермери зіткнулися з незвичною проблемою — зграї фламінго масово знищують посіви рису для ризото. Птахи, що мігрували з прибережних заповідників, заселяють затоплені рисові поля у провінції Феррара.

Довгоногі птахи не цікавляться саджанцями; натомість фламінго використовують свої перетинчасті лапи, щоб перемішувати ґрунт і хапати молюсків, водорості чи комах із неглибокої води, а рис уже є побічною жертвою. Про це пише АР.

Фермери, як-от Енріко Фабрі, повідомляють про втрати врожаю до 90%. Вони вдень і вночі намагаються відлякати птахів — гучними звуками, сигналами, газовими гарматами. Але фламінго лише переміщуються на інші поля.

Птахи почали з’являтися в регіоні після посух на півдні Іспанії. За словами орнітолога Роберто Тінареллі, фламінго природно мешкають в Африці та південній Європі, але тепер шукають їжу глибше на материку, де фермери затоплюють поля навесні й на початку літа.

Орнітологи радять замість шумових атак змінити екосистему полів: знизити рівень води до 5–10 см, зробити насадження довкола. Це зменшить привабливість полів для фламінго, не шкодячи рису.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.