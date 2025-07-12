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Град, грози і шквали — українців попередили про погіршення погодних умов

17:07, 12 липня 2025
У деяких областях оголосили жовтий рівень небезпеки.
Град, грози і шквали — українців попередили про погіршення погодних умов
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У неділю, 13 червня, в північно-східних областях України очікуються грози і шквали, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Укргідрометцентр попередив, що завтра очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вночі грози пройдуть у північно-східних регіонах, а вдень негода пошириться на східні області.

Подекуди прогнозують град і шквали швидкістю 15-20 м/с.

Синоптики попередили про перший рівень небезпеки - жовтий. Така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити проблеми для транспорту.

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