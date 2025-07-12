Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на товары из Мексики и Евросоюза

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении 30% тарифов на импорт товаров из Мексики и Европейского Союза. Соответствующее заявление он опубликовал на своей платформе Truth Social.
Указывается, что новые пошлины вступят в силу 1 августа.
При этом в сообщении не уточняется, на какие именно категории товаров будет распространяться новый тариф.
Письма были направлены главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президента Мексики Клаудии Шейнбаум.
Ранее сообщалось, что Трамп вводит 35% пошлины для Канады и анонсирует пошлины 15-20% для других стран.
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