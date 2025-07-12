Урсула фон дер Ляєн відреагувала на анонсовані Трампом 30% мита на товари з ЄС

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що в блоці готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Фото: EP

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Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 серпня 30% мит на товари з Мексики та Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на це рішення. Вона підкреслила, що американські мита у 30% на експорт з Європейського Союзу зашкодять бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики.

«30%-мита на експорт з ЄС зашкодять бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо роботу над досягненням угоди до 1 серпня», - написала вона на своїй сторінці у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн також додала, що водночас в блоці готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Раніше повідомлялося, що Трамп запроваджує 35% мита для Канади та анонсує мита 15-20% для інших країн.

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