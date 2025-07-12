В Італії батько двох дітей, боячись коронавірусу, роками тримав їх у лісовій хатині

Діти не ходили до школи, не відвідували лікарів і, як повідомляється, навіть не вміли нормально розмовляти.

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В Італії чоловік із Нідерландів ховав своїх двох дітей — 9 і 6 років — у занедбаному фермерському будинку в лісі поблизу Турина через страх перед коронавірусом, передає Bild.

Діти не ходили до школи, не відвідували лікарів і, як повідомляється, навіть не вміли нормально розмовляти. На момент виявлення обидва були в підгузках. Наразі італійська влада вимагає забрати їх у батька та передати в прийомну сім’ю.

На думку слідчих, пише газета Corriere della Sera, батько «був одержимий коронавірусом і жив у страху, що діти можуть заразитися».

Сам батько, 46-річний Фредерік, свою провину заперечує. Він стверджує, що діти були щасливі, каталися на поні й на лижах, а навчання проходили англійською та італійською мовами. За його словами, він заробляє здачею нерухомості в Німеччині та Нідерландах, а також творчістю.

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