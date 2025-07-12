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У Мінсоцполітики розкрили, чи підвищать українцям пенсії цього року

18:19, 12 липня 2025
У Мінсоцполітики нагадали, що індексація проводиться щороку в березні.
У Мінсоцполітики розкрили, чи підвищать українцям пенсії цього року
Фото: 24tv.ua
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Заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак повідомила, що основне підвищення пенсій українцям у 2025 році вже відбулося, а наступні кроки будуть залежати від фінансового стану. Про це вона сказала в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«По-перше, основний момент - це те, що у нас індексація передбачена законом. І закон говорить, що індексація проводиться щороку в березні… З нормативної законодавчої точки зору не передбачено її проведення кількох індексацій протягом року», - сказала вона.

Посадовиця підкреслила, що у Мінсоцполітики будуть дивитися на фінансовий стан. «Якщо ми будемо бачити, що там фінансовий стан саме по страхових коштах буде дозволяти робити якісь додаткові кроки підтримки, ми будемо їх ініціювати. Звичайно, що це питання підтримки з боку уряду», - додала Марчак.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зробив запит та Пенсійного фонду та публічно обурився спецпенсіями суддів у 320-390 тисяч грн. Згодом Рада суддів відреагувала на допис Гетманцева про «спецпенсії суддів у 320-390 тисяч грн».

Також ми писали, що парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова.

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