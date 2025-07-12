В Минсоцполитики раскрыли, повысят ли пенсии украинцам в этом году

В Минсоцполитики напомнили, что индексация проводится ежегодно в марте.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместительница министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло, а дальнейшие шаги будут зависеть от финансового состояния. Об этом она сказала в интервью «Радио Свобода».

«Во-первых, основной момент — это то, что у нас индексация предусмотрена законом. И закон говорит, что индексация проводится ежегодно в марте… С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено проведение нескольких индексаций в течение года», — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что в Минсоцполитики будут отслеживать финансовое состояние.

«Если мы увидим, что финансовое состояние именно по страховым средствам позволит делать какие-то дополнительные шаги поддержки, мы будем их инициировать. Конечно, это вопрос поддержки со стороны правительства», — добавила Марчак.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», глава налогового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сделал запрос в Пенсионный фонд и публично возмутился спецпенсиями судей в 320-390 тысяч грн. Позже Рада судей отреагировала на пост Гетманцева о «спецпенсиях судей в 320-390 тысяч грн».

Также мы писали, парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 относительно изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.