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В Минсоцполитики раскрыли, повысят ли пенсии украинцам в этом году

18:19, 12 июля 2025
В Минсоцполитики напомнили, что индексация проводится ежегодно в марте.
В Минсоцполитики раскрыли, повысят ли пенсии украинцам в этом году
Фото: 24tv.ua
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Заместительница министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло, а дальнейшие шаги будут зависеть от финансового состояния. Об этом она сказала в интервью «Радио Свобода».

«Во-первых, основной момент — это то, что у нас индексация предусмотрена законом. И закон говорит, что индексация проводится ежегодно в марте… С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено проведение нескольких индексаций в течение года», — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что в Минсоцполитики будут отслеживать финансовое состояние.

«Если мы увидим, что финансовое состояние именно по страховым средствам позволит делать какие-то дополнительные шаги поддержки, мы будем их инициировать. Конечно, это вопрос поддержки со стороны правительства», — добавила Марчак.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», глава налогового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сделал запрос в Пенсионный фонд и публично возмутился спецпенсиями судей в 320-390 тысяч грн. Позже Рада судей отреагировала на пост Гетманцева о «спецпенсиях судей в 320-390 тысяч грн».

Также мы писали, парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 относительно изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова.

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