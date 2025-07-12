Giotelli, Amonce и Ferrano — в Украину пытались незаконно ввезти брендовые костюмы и обувь

Незадекларированный товар иностранного производства изъят до решения таможни.

Фото: customs.gov.ua

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На Закарпатье разоблачили 31-летнего мужчину, который, проходя таможенный контроль по полосе движения «зеленый коридор» в пункте пропуска «Малый Березный – Убля», уверял таможенников, что перевозит исключительно личные вещи, а на самом деле вез брендовые костюмы.

Как сообщила Закарпатская таможня, в двух картонных коробках находились новенькие мужские костюмы — всего 69 единиц. Одежда была различного ассортимента и известных торговых марок, в частности: Giotelli, Emilio Massimo, Patrick Figaro, Antoni Zeemen, Amonce и Ferrano. В результате, незадекларированный товар иностранного производства, ориентировочной стоимостью почти полмиллиона гривен, был изъят до решения таможни.

«А вот на таможенном посту «Астей», что на границе с Венгрией, в микроавтобусе 54-летнего жителя Черновцов таможенники обнаружили 15 пар женской обуви, которые водитель «забыл» задекларировать, выбрав упрощенную полосу контроля — «зеленый коридор». В итоге спортивные кроссовки торговых марок Premiata, Barca и Golden Goose, предварительно оцененные примерно в 100 тысяч гривен, оказались на складе таможни», — говорится в сообщении.

По обоим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, санкции которой предусматривают штраф в размере 30% от стоимости предметов правонарушения.

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