Giotelli, Amonce та Ferrano — в Україну намагалися незаконно ввезти брендові костюми та взуття

Незадекларований товар іноземного виробництва вилучено до рішення митниці.

Фото: customs.gov.ua

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На Закарпатті викрили 31-річного чоловіка, який проходячи митний контроль по смузі руху «зелений коридор» у пункті пропуску «Малий Березний – Убля», запевняв митників, що переміщує виключно особисті речі, а насправді віз брендові костюми.

Як повідомила Закарпатська митниця, у двох картонних коробках переміщуються новенькі чоловічі костюми. Їх нарахували 69 одиниць. Чоловіче вбрання було різного асортименту та відомих торгових марок, зокрема: «Giotelli», «Emilio Massimo», «Patrick Figaro», «Antoni Zeemen», «Amonce» та «Ferrano». В результаті, незадекларований товар іноземного виробництва, орієнтовною вартістю майже пів мільйона гривень, вилучено до рішення митниці.

«А от на митному посту «Астей», що на кордоні з Угорщиною, у мікроавтобусі 54-річного чернівчанина митники виявили 15 пар жіночого взуття, які водій «забув» задекларувати, обравши спрощену смугу контролю - «зелений коридор». Відтак, спортивні кросівки таких торгових марок, як: «Premiata», «Barca» та «Golden Goose», попередньо оцінені у близько 100 тисяч гривень, опинилися на складі митниці», - сказано у повідомленні.

За обома фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч.2 статті 471 Митного кодексу України, санкції якої передбачають штраф у розмірі 30% від вартості предметів правопорушення.

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