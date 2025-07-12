Гана готова фінансувати виробництво українських дронів, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що Гана готова фінансувати виробництво українських дронів, а Україна готова допомогти партнерам зробити їхні кордони захищеними.

Фото: mind.ua

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Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з президентом Гани Джоном Драмані Магамою повідомив, що у Гани є інтерес до українських технологій, зокрема виробництва різних типів дронів. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Є інтерес Гани також до наших технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни. Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними», - розповів Зеленський.

Він відзначив, що під час розмови йшлося і про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані.

«Обговорили сфери, у яких уже зараз можемо поглибити партнерство. Передусім говорили про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані. Домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, найближчим часом українська команда поїде до Гани», - зазначив глава держави.

Зеленський також запросив президента Магаму приїхати в Україну.

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