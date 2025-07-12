Практика судів
  1. В Україні

Гана готова фінансувати виробництво українських дронів, — Зеленський

17:43, 12 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що Гана готова фінансувати виробництво українських дронів, а Україна готова допомогти партнерам зробити їхні кордони захищеними.
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів, — Зеленський
Фото: mind.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з президентом Гани Джоном Драмані Магамою повідомив, що у Гани є інтерес до українських технологій, зокрема виробництва різних типів дронів. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Є інтерес Гани також до наших технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни. Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними», - розповів Зеленський.

Він відзначив, що під час розмови йшлося і про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані.

«Обговорили сфери, у яких уже зараз можемо поглибити партнерство. Передусім говорили про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані. Домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, найближчим часом українська команда поїде до Гани», - зазначив глава держави.

Зеленський також запросив президента Магаму приїхати в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Чоловіки для призначення на посади держслужби зобов’язані будуть пройти військову службу – комітет схвалив законопроект

Національне агентство з питань державної служби не підтримало законопроект, яким пропонується встановити неможливість вступу на державну службу чоловіків, які не проходили саме військову службу.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

Для студентів-медиків та фармацевтів відновлять обов’язкову військову підготовку – комітет рекомендував прийняти закон

Буде введена обов’язкова військова підготовка для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Рада суддів відреагувала на допис Гетманцева про «спецпенсії суддів у 320-390 тисяч грн»

«Ми не можемо собі дозволити оцінювати діяльність народних депутатів, а також успішність проведених ними реформ чи процесів виведення бізнесу з тіні» – у Раді суддів України відповіли на допис Данила Гетманцева про «шок» від розміру спецпенсій суддів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області