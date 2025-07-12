Розікрали 4,4 млн грн під час закупівлі квадроциклів для ТрО Дніпра — судитимуть керівника КП

Під час закупівлі 33 квадроциклів для потреб військових частин керівник підприємства не забезпечив належного та обґрунтованого формування ціни.

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Прокурори передали до суду матеріали за обвинуваченням директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що у 2024 році керівник підприємства, відповідальний за реалізацію міської програми щодо сприяння територіальній обороні, під час закупівлі 33 квадроциклів для потреб військових частин, не забезпечив належного та обґрунтованого формування ціни.

«Це призвело до закупівлі техніки за завищеною на 4,4 мільйона гривень вартістю порівняно з ринковою», - заявили в ОГП.

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт для судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності.

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