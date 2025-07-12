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Разворовали 4,4 млн грн при закупке квадроциклов для ТрО Днепра — будут судить руководителя КП

18:55, 12 июля 2025
Во время закупки 33 квадроциклов для нужд воинских частей руководитель предприятия не обеспечил надлежащее и обоснованное формирование цены.
Разворовали 4,4 млн грн при закупке квадроциклов для ТрО Днепра — будут судить руководителя КП
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Прокуроры передали в суд материалы по обвинению директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что в 2024 году руководитель предприятия, ответственный за реализацию городской программы по содействию территориальной обороне, во время закупки 33 квадроциклов для нужд воинских частей не обеспечил должного и обоснованного формирования цены.

«Это привело к закупке техники по завышенной на 4,4 миллиона гривен стоимости по сравнению с рыночной», — заявили в ОГП.

В настоящее время прокуроры направили обвинительный акт для судебного рассмотрения и привлечения к уголовной ответственности.

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ОГП прокуратура

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