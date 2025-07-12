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Гана готова финансировать производство украинских дронов, — Зеленский

17:43, 12 июля 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Гана готова финансировать производство украинских дронов, а Украина готова помочь партнерам сделать их границы защищенными.
Гана готова финансировать производство украинских дронов, — Зеленский
Фото: mind.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой сообщил, что у Ганы есть интерес к украинским технологиям, в частности к производству различных типов дронов. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети X.

«У Ганы также есть интерес к нашим технологиям, производству различных типов дронов и опыту, который Украина приобрела в условиях этой войны. Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам сделать их границы защищенными», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что во время разговора обсуждалось также сотрудничество в агропромышленном комплексе и создание продовольственного логистического хаба в Гане.

«Обсудили сферы, в которых уже сейчас можем углубить партнерство. В первую очередь говорили о сотрудничестве в агропромышленном комплексе и создании продовольственного логистического хаба в Гане. Договорились организовать встречу на уровне министров, в ближайшее время украинская команда отправится в Гану», — отметил глава государства.

Зеленский также пригласил президента Махаму посетить Украину.

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Владимир Зеленский

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