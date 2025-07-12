В Италии отец двух детей, опасаясь коронавируса, годами держал их в лесной хижине

Дети не ходили в школу, не посещали врачей и даже, как сообщается, не умели нормально разговаривать.

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В Италии мужчина из Нидерландов прятал двух своих детей — 9 и 6 лет — в заброшенном фермерском доме в лесу недалеко от Турина из-за страха перед коронавирусом, передает Bild.

Дети не ходили в школу, не посещали врачей и даже, как сообщается, не умели нормально разговаривать. На момент обнаружения оба были в подгузниках. Сейчас итальянские власти требуют забрать их у отца и отдать в приемную семью.

По мнению следователей, пишет газета Corriere della Sera, отец «был одержим коронавирусом и жил в страхе, что дети могут заразиться».

Сам отец, 46-летний Фредерик, свою вину отрицает. Он говорит, что дети были счастливы, катались на пони и на лыжах, а учебу проходили на английском и итальянском языке. По его словам, он зарабатывает сдачей недвижимости в Германии и Нидерландах, а также творчеством.

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