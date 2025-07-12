Урсула фон дер Ляйен отреагировала на анонсированные Трампом 30% пошлины на товары из ЕС

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в блоке готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных ответных мер.

Фото: EP

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Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 30% пошлин на товары из Мексики и Европейского союза.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на это решение. Она подчеркнула, что американские пошлины в 30% на экспорт из Европейского союза навредят бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики.

«30%-пошлины на экспорт из ЕС навредят бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики. Мы продолжим работу над достижением соглашения до 1 августа», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Фон дер Ляйен также добавила, что одновременно в блоке готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных ответных мер.

Ранее сообщалось, что Трамп вводит 35% пошлины для Канады и анонсирует пошлины 15-20% для других стран.

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