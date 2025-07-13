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ЄС підготував контрзаходи на тарифи Дональда Трампа — Урсула фон дер Ляєн

16:01, 13 липня 2025
У Євросоюзі вважають, що можливості вирішити проблему з тарифами США шляхом перемовин ще не вичерпалась, хоча й мають підготовані заходи у відповідь.
ЄС підготував контрзаходи на тарифи Дональда Трампа — Урсула фон дер Ляєн
Фото: AP
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Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 серпня 30% мит на товари з Мексики та Євросоюзу.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС підготував контрзаходи у відповідь на підвищення тарифів на європейські товари США, але поки не буде їх застосовувати. Про це вона сказала у спілкуванні з журналістами в Брюсселі 13 липня.

«З самого початку ми працювали над підготовкою і наразі готові відповісти контрзаходами. Ми підготувалися до цього і можемо відповісти у разі потреби», – заявила фон дер Ляєн.

Також вона додала, що віддає перевагу вирішенню питання шляхом перемовин.

«Ми завжди чітко заявляли, що віддаємо перевагу узгодженому рішенню. Це залишається чинним і зараз. Ми скористаємося часом, який маємо до 1 серпня», – підкреслила очільниця Єврокомісії.

Вона констатувала, що США надіслали у Брюссель листа з переліком заходів, «які набудуть чинності, якщо не буде досягнуто узгодженого рішення».

«Тому ми також продовжимо призупинення наших контрзаходів до початку серпня. Водночас ми продовжимо підготовку подальших контрзаходів, щоб бути повністю готовими», – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа. Вона підкреслила, що американські мита у 30% на експорт з Європейського Союзу зашкодять бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики.

Раніше повідомлялося, що Трамп запроваджує 35% мита для Канади та анонсує мита 15-20% для інших країн.

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США ЄС Дональд Трамп

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