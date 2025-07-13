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Спека, грози і град – якою буде погода в Україні на початку тижня

22:59, 13 липня 2025
14-15 липня Україну накриють погодні гойдалки.
Спека, грози і град – якою буде погода в Україні на початку тижня
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За прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 14 липня, у західних областях України, а вдень також у Житомирській області очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі — північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 14 до 19°C, вдень — від 26 до 31°C. На півдні та сході вночі 18-23°C, вдень 29-34°C, подекуди до 35-37°C. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 9-14°C, вдень 18-23°C.

У Києві 14 липня опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°C, вдень 29-31°C. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура 14 липня в Києві була зафіксована у 2024 році — 35,9°C, найнижча — 8,0°C у 1911 році.

У вівторок, 15 липня, короткочасні дощі та грози прогнозуються в західних і північно-східних областях, на решті території — без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних і північних областях вночі 14-19°C, вдень 24-29°C; на решті території вночі 18-23°C, вдень 29-34°C, на півдні місцями до 35-37°C.

У Києві у вівторок опадів не буде. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°C, вдень 27-29°C.

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