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Чи законно встановлювати випробувальний термін для ВПО – пояснення

23:31, 13 липня 2025
Випробувальний термін при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців.
Чи законно встановлювати випробувальний термін для ВПО – пояснення
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Управління інспекційної діяльності у Житомирській області роз’яснило, чи правомірно встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під час воєнного стану.

Згідно зі статтею 26 Кодексу законів про працю України (КЗпП), випробувальний термін при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням із профспілкою, — шести місяців. Однак законодавство не передбачає встановлення випробувального терміну для певних категорій працівників, зокрема:

  • осіб віком до 18 років;
  • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
  • осіб, звільнених у запас із військової чи альтернативної служби;
  • осіб з інвалідністю, направлених на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертизи;
  • осіб, обраних на посаду або тих, хто переміг у конкурсі на вакансію;
  • осіб, які пройшли стажування з відривом від основної роботи;
  • вагітних жінок;
  • одиноких матерів із дітьми до 14 років.

Внутрішньо переміщені особи не входять до цього переліку, тому для них випробувальний термін може встановлюватися на загальних підставах, якщо вони не підпадають під одну з вищезазначених категорій. Воєнний стан не скасовує ці норми, тож роботодавці мають право встановлювати випробувальний термін для ВПО відповідно до КЗпП.

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ВПО

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