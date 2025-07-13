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В Іспанії спалахнули сутички між ультраправими та мігрантами після нападу на пенсіонера — відео

16:37, 13 липня 2025
Під час заворушень у Торре-Печеко п’ятеро людей зазнали поранень, а одну особу затримали.
В Іспанії спалахнули сутички між ультраправими та мігрантами після нападу на пенсіонера — відео
Фото: bluewin.ch
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На південному сході Іспанії сталися сутички між ультраправими групами, місцевими жителями та мігрантами із Північної Африки після нападу невідомих на літнього чоловіка на початку тижня, пише Reuters.

Зазначається, що під час заворушень у Торре-Печеко п’ятеро людей зазнали поранень, а одну особу затримали.

На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, як чоловіки, одягнені в одяг із ультраправою символікою, та мігранти із марокканськими прапорами жбурляють один в одного предмети під час сутички у суботу, яка сталася після кількох днів менш інтенсивних заворушень.

Напруженість між місцевими жителями і мігрантами зросла після того, як у середу на літнього чоловіка напали на вулиці, завдавши йому тілесних ушкоджень, від яких він відновлюється вдома. Причини нападу незрозумілі, ніхто не був затриманий через інцидент.

 За словами представниці уряду у цьому районі Маріола Гевара, наразі напад розслідується. Вона також засудила «мову ненависті» та «підбурювання до насильства» з боку ультраправих угруповань, які прибули до міста, і заявила, що для боротьби з насильством будуть залучені додаткові співробітники Цивільної гвардії.

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Іспанія

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