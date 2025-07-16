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Местные власти должны заниматься дронами-перехватчиками и ПВО для защиты городов – руководитель ЦПД СНБО Коваленко

10:37, 16 июля 2025
Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркнул важность развития городской системы воздушного противодействия.
Местные власти должны заниматься дронами-перехватчиками и ПВО для защиты городов – руководитель ЦПД СНБО Коваленко
Фото: freeradio.com.ua
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Украинским городам необходимо развивать инфраструктуру запуска дронов-перехватчиков и других систем противовоздушной обороны на местах для предотвращения террора украинских городов. Важность этого вопроса подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Он напомнил, что враг осуществляет роевые атаки дронами по городам, продолжая террор украинских населенных пунктов.

«Очень важно, чтобы местная власть занималась дронами-перехватчиками, пилотами, развивала собственную систему современной воздушной противодействия. И это касается всех городов, а также, считаю, каждого, кто является представителем власти на местах», — заявил Коваленко.

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СНБО шахеды дрон

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