Местные власти должны заниматься дронами-перехватчиками и ПВО для защиты городов – руководитель ЦПД СНБО Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркнул важность развития городской системы воздушного противодействия.

Фото: freeradio.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинским городам необходимо развивать инфраструктуру запуска дронов-перехватчиков и других систем противовоздушной обороны на местах для предотвращения террора украинских городов. Важность этого вопроса подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Он напомнил, что враг осуществляет роевые атаки дронами по городам, продолжая террор украинских населенных пунктов.

«Очень важно, чтобы местная власть занималась дронами-перехватчиками, пилотами, развивала собственную систему современной воздушной противодействия. И это касается всех городов, а также, считаю, каждого, кто является представителем власти на местах», — заявил Коваленко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.