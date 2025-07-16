Махинации с билетами на теннис — американка должна вернуть сотни тысяч долларов

Апелляционный суд обязал женщину выплатить более $255 тысяч компенсации за продажу билетов на турнир Miami Open даже после завершения ее пробации.

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В США Апелляционный суд 11-го округа обязал женщину, осужденную за мошенничество с билетами на теннисный турнир, выплатить компенсацию, несмотря на то, что ее трехлетний испытательный срок завершился еще в 2017 году. Об этом сообщает Courthouse News.

Речь идет о Майкел Мимс, которая в 2014 году признала вину в участии в сговоре с целью совершения мошенничества. Вместе со своим сообщником Саймоном Хаббершоу она в течение пяти лет продавала билеты на престижный теннисный турнир Sony Open (сейчас — Miami Open) и присваивала выручку, которая должна была поступать их работодателю — компании IMG Worldwide, организатору турнира на острове Ки-Бискейн во Флориде.

По данным обвинения, участники схемы заказали у подрядчика печать дополнительных билетов и продавали их клиентам, которые перечисляли деньги напрямую на их личные счета. Общая сумма незаконно полученных средств оценивается в 200–400 тысяч долларов.

В 2022 году суд обязал Мимс выплатить 255 620 долларов компенсации. Она вернула около 58 тысяч, но после завершения пробации прекратила выплаты. Это стало основанием для нового постановления суда, предписывающего исполнение финансовых обязательств.

Адвокаты Мимс пытались оспорить решение, утверждая, что суд утратил юрисдикцию в связи с закрытием ее уголовного дела. Однако апелляционная коллегия из трех судей единогласно отклонила эти доводы, указав, что суд сохраняет «вспомогательную юрисдикцию» для обеспечения исполнения вынесенного приговора.

Судья Элизабет Бранч в письменном решении отметила, что Мимс проигнорировала три запроса правительства предоставить финансовые документы, хотя имела возможность сообщить о возможном изменении своего финансового положения. Вместо этого она сосредоточилась исключительно на попытках поставить под сомнение полномочия суда.

«Не исполнив требования по выплате компенсации, Мимс нарушила условия приговора», — указано в решении.

Судью Бранч поддержали ее коллеги — Бритт Грант и Джилл Прайор.

Саймон Хаббершоу также признал вину в сговоре с целью мошенничества. Его приговорили к трем годам условно и обязали выплатить 104 292 доллара компенсации.

Представитель Мимс отказался комментировать решение суда.

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