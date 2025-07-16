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Махінації з квитками на теніс — американка мусить повернути сотні тисяч доларів

19:57, 16 липня 2025
Апеляційний суд зобов’язав жінку виплатити понад $255 тисяч компенсації за продаж квитків на турнір Miami Open, навіть після завершення її пробації.
Махінації з квитками на теніс — американка мусить повернути сотні тисяч доларів
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У США Апеляційний суд 11-го округу зобов’язав жінку, яка була засуджена за шахрайство з квитками на тенісний турнір, виплатити компенсацію, незважаючи на те, що її трирічний випробувальний термін завершився ще у 2017 році. Про це повідомляє Courthouse News.

Йдеться про Майкел Мімс, яка у 2014 році визнала провину в участі у змові з метою шахрайства. Разом зі спільником Саймоном Хаббершоу, вона протягом п’яти років продавала квитки на престижний тенісний турнір Sony Open (зараз — Miami Open) та привласнювала виручку, яка мала б надходити їх роботодавцю — компанії IMG Worldwide, що організовувала турнір на острові Кі-Біскейн у Флориді.

За даними обвинувачення, змовники організували друк додаткових квитків через підрядника та продавали їх клієнтам, які перераховували кошти безпосередньо на особисті рахунки. Загальна сума, отримана незаконним шляхом, оцінюється в 200–400 тисяч доларів.

Суд у 2022 році зобов’язав Мімс сплатити 255 620 доларів компенсації, з яких вона повернула приблизно 58 тисяч, а після завершення пробації припинила виплати. Це стало підставою для нової постанови суду, яка зобов’язує її виконати фінансові зобов’язання.

Адвокати Мімс намагалися оскаржити це рішення, стверджуючи, що суд більше не має юрисдикції щодо неї, адже її кримінальна справа закрита. Проте апеляційна колегія з трьох суддів одноголосно відхилила ці аргументи, вказавши, що суд має «супровідну юрисдикцію» для забезпечення виконання раніше винесених вироків.

Суддя Елізабет Бранч у своїй письмовій ухвалі наголосила, що Мімс не відповіла на три запити уряду надати фінансові документи, хоча мала можливість повідомити про зміну обставин. Натомість вона зосередилася лише на спробах поставити під сумнів повноваження суду.

«Не виконавши вимоги щодо компенсації, Мімс порушила умови свого вироку», — йдеться в рішенні. Інші судді, які підтримали цю позицію, — Брітт Грант та Джилл Прайор.

Саймон Хаббершоу також визнав провину у змові з метою шахрайства. Його засудили до трьох років умовно та зобов’язали сплатити 104 292 долари компенсації.

Представник Мімс відмовився коментувати рішення суду.

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суд США

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