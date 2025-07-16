Погоріла на хабарі у $40000 — судитимуть ексзаступницю керівника Запорізької обласної прокуратури

Гроші вона взяла за вирішення питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні.

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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно колишньої заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, яку викрили на одержанні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що заступник керівника обласної прокуратури висловила прохання надати неправомірну вигоду та фактично отримала неправомірну вигоду в розмірі 40 тис. доларів США за вирішення питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та непритягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями, щодо яких здійснюється досудове розслідування.

«23 вересня 2024 року прокурора викрито «на гарячому». 24 вересня 2024 року їй повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України», - додали у САП.

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