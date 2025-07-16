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На Прикарпатті чоловік використав жінку з інвалідністю для втечі призовників за кордон

11:31, 16 липня 2025
За даними слідства, 62-річний чоловік оформлював фіктивні шлюби з жінкою з інвалідністю, щоб допомогти військовозобов’язаним незаконно перетнути державний кордон.
На Прикарпатті чоловік використав жінку з інвалідністю для втечі призовників за кордон
Ілюстративне фото
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На Івано-Франківщині 62-річному мешканцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. За даними слідства, він використовував у схемі свою співмешканку — жінку з інвалідністю І групи. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що 62-річний чоловік з метою особистого збагачення, організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через кордон. Для цього він використав вразливий стан своєї співмешканки — жінки з інвалідністю І групи, над якою мав психологічний вплив.

Підозрюваний підшукував осіб, які не мали законних підстав для виїзду за межі України, та організовував їхнє переправлення через оформлення фіктивного шлюбу із зазначеною жінкою. У подальшому ці особи перетинали кордон як супроводжуючі особи з інвалідністю. Вартість такої послуги обходилась у 10 тисяч доларів з особи.

Встановлено, що у жовтні 2024 року в результаті таких дій один військовозобов’язаний перетнув державний кордон та до цього часу не повернувся. В іншому випадку підозрюваний не довів свій умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід —  домашній арешт.

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