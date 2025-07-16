На Прикарпатье мужчина использовал женщину с инвалидностью для побега призывников за границу

По данным следствия, 62-летний мужчина оформлял фиктивные браки с женщиной с инвалидностью, чтобы помочь военнообязанным незаконно пересечь государственную границу.

Иллюстративное фото

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области 62-летнему местному жителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. По данным следствия, он использовал в схеме свою сожительницу — женщину с инвалидностью I группы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 62-летний мужчина с целью личного обогащения организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу. Для этого он использовал уязвимое состояние своей сожительницы — женщины с инвалидностью I группы, на которую оказывал психологическое влияние.

Подозреваемый подыскивал лиц, не имевших законных оснований для выезда из Украины, и организовывал их выезд путем оформления фиктивного брака с указанной женщиной. В дальнейшем эти лица пересекали границу как сопровождающие лица с инвалидностью. Стоимость такой «услуги» составляла 10 тысяч долларов с человека.

Установлено, что в октябре 2024 года в результате таких действий один из военнообязанных пересек государственную границу и до сих пор не вернулся. В другом случае подозреваемый не довел свой умысел до конца по независящим от него причинам.

В настоящее время суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.