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На Прикарпатье мужчина использовал женщину с инвалидностью для побега призывников за границу

11:31, 16 июля 2025
По данным следствия, 62-летний мужчина оформлял фиктивные браки с женщиной с инвалидностью, чтобы помочь военнообязанным незаконно пересечь государственную границу.
На Прикарпатье мужчина использовал женщину с инвалидностью для побега призывников за границу
Иллюстративное фото
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В Ивано-Франковской области 62-летнему местному жителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. По данным следствия, он использовал в схеме свою сожительницу — женщину с инвалидностью I группы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 62-летний мужчина с целью личного обогащения организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу. Для этого он использовал уязвимое состояние своей сожительницы — женщины с инвалидностью I группы, на которую оказывал психологическое влияние.

Подозреваемый подыскивал лиц, не имевших законных оснований для выезда из Украины, и организовывал их выезд путем оформления фиктивного брака с указанной женщиной. В дальнейшем эти лица пересекали границу как сопровождающие лица с инвалидностью. Стоимость такой «услуги» составляла 10 тысяч долларов с человека.

Установлено, что в октябре 2024 года в результате таких действий один из военнообязанных пересек государственную границу и до сих пор не вернулся. В другом случае подозреваемый не довел свой умысел до конца по независящим от него причинам.

В настоящее время суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.

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